Ebooks : une première liseuse couleur…

Pour profiter des ebooks pas chers ou livres électroniques, il faut bien entendu un appareil pour les lire. Les ordinateurs portables en sont capables mais le plus pratique reste la liseuse qui utilise un grand écran sans rétro éclairage afin de préserver l’autonomie et de permettre une lecture en plein soleil. Jusqu’à présent, les liseuses n’existaient qu’en noir et blanc mais Hanvon vient de présenter un premier modèle couleur qui sera commercialisé en Chine (moins cher qu’un iPad basique). La Chine fera donc office de marché pilote pour cette nouvelle technologie…

Face à un iPad ou une tablette tactile qui utilise un écran TFT à rétro éclairage LED, cette liseuse avec son écran à encre affiche des couleurs relativement ternes et délavées. Elle n’est donc pas adaptée au visionnage de photos… En contre partie, il n’est pas possible de lire sur un iPad ou n’importe quel type de PC en plein soleil alors qu’une liseuse s’en sort parfaitement ! Bref, chacun sa vocation… Depuis 2008, les ventes d’ebooks ont triplé tous les ans et devraient représenter déjà 9% du marché du livre cette année !