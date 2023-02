Quoi de neuf en domotique ?

Au fur et à mesure des succès de missions et des pièces amassées en cours de vol ou en tuant vos ennemis, apparait la possibilité d’améliorer l’équipement de votre hibou et avec lui ses caractéristiques (vitesse, attaque etc…). Pour ce qui est des phases de combat pures et dures, le joueur a la possibilité de verrouiller un ennemi avant de le… dérouiller ! Cela facilite grandement le vol car, une fois la cible repérée, vous planez automatiquement dans sa direction. Dans ces moments-là, vous pouvez également faire intervenir des alliés qui viendront vous prêter main forte, acolyte qui, d’ailleurs, le reste du temps ne font absolument rien. A noter également l’apparition de quelques QTE (très simples) durant les batailles et l’éventualité d’effectuer des combos en suivant un bon timing. Durant le jeu, votre personnage pourra aussi faire l’apprentissage de différentes techniques de combat et ainsi varier ses frappes, point apportant un peu de frais dans le déroulement des attaques aériennes.

Par ailleurs, une autre particularité permet d’attraper dans ses serres des charbons ardents pour détruire des cibles ou battre des ennemis. Même si cela amène une petite subtilité originale au jeu, il s’agit cependant d’ une des seules interactions avec l’environnement que vous aurez l’occasion de réaliser, un peu léger à ce niveau. De plus, l’ensemble est parfois assez confus et la visibilité réduite, notamment lorsque la cible verrouillée n’est pas celle désirée.

Et si le jeu s’avère assez ludique dès le début, l’aventure est également un peu trop simple, devenant bien vite répétitive. Malgré la présence de 5 mondes et d’une trentaine de missions, les objectifs se ressemblent et les actions sont globalement toujours les mêmes. Les ennemis, en règle générale, s’éliminent assez vite pour des épreuves qui se succèdent sans réel suspense ou challenge. Le scénario, quasi inexistant, ne rehausse malheureusement pas le tout et les voix françaises manquent cruellement de profondeur. En plus de cette lassitude engendrée, la durée de jeu globale est elle aussi restreinte : 6 heures tout au plus pour boucler l’histoire, auxquelles on peut rajouter quelques missions bonus ou médailles à remporter (contre la montre, nombres précis d’ennemis à tuer, etc…) mais, hélas, rien de bien exceptionnel.

Chouette ou pas ?

Le Royaume de Ga’hoole : La légende des Gardiens s’adresse principalement aux personnes ayant vu le film et plus globalement aux enfants. Le jeune public appréciera sa maniabilité relativement simple et qui procure immédiatement des sensations de vol agréables et n’auront pas de mal à venir à bout du jeu qui manque, par ailleurs, cruellement de challenge. L’histoire n’y est pas vraiment à l’honneur, le « soft » privilégiant le vol pur (à la façon des jeux d’avion), les combats aériens dynamiques et les missions qui se suivent et… se ressemblent ! Même si le jeu est satisfaisant et plaisant à jouer, sa durée de vie et son intérêt sont malheureusement un peu limités pour un joueur averti et l’on reste, au final, un peu trop sur sa faim.

Sironimo

La Note Le Mag Jeux Vidéo : 13/20

Editeur : Warner Bros. Interactive

Genre : Action/aventure

Supports : Xbox 360 et Playstation 3