Avis sur le jeu Hot Shots Tennis

La série Hot Shots Golf a connu beaucoup de succès depuis son premier titre sur PlayStation en 1998. Des personnages caricaturant de jeunes adultes, affrontant divers parcours de golf dans un style de jeu plus ou moins sérieux. Le tout étant un peu à l'image de la série Mario Golf sur les consoles de Nintendo. Voilà que Sony se lance dans un nouveau sport avec sa franchise à succès. Et quoi d'autre que le tennis, un sport déjà adopté par la bande à Mario. Le résultat est bien pour un premier essai, même s'il a encore beaucoup de croûtes à manger avant d'être à la hauteur de son principal compétiteur.

Le concept du jeu est assez simple, offrant des matchs rapides contre l'IA ou jusqu'à quatre amis en utilisant le multitap. Malheureusement, il n'existe pas de mode en ligne pour jouer outre-mer contre de parfaits inconnus. Néanmoins, il y a également un mode tournoi où on progresse avec les divers personnages disponibles dans des matchs de tous types. Certaines restrictions sont imposées, comme le terrain, le nombre de jeux et la difficulté qui est ascendante. En cours de route, on débloque de nouveaux terrains, des arbitres, des vêtements et de nouveaux personnages. Cependant, ce mode n'a pas beaucoup de profondeur et on peut le terminer assez rapidement. Par la suite, on peut tenter certaines épreuves que le jeu nous offre, par exemple frapper la balle dans la zone indiquée. Si on est du genre à toujours vouloir s'améliorer, on peut y passer un bon moment.



Un aspect mitigé du jeu est ses contrôles qui fonctionnent tout à fait à l'inverse du jeu de tennis traditionnel. Dans certains jeux comme Top Spin et Table Tennis, lorsque qu'on se prépare à frapper la balle, on doit appuyer à l'avance sur le bouton de notre type de frappe. L'action est par la suite exécutée lorsque la balle entre en contact avec la zone de frappe de la raquette. Dans Hot Shots Tennis, on doit se déplacer là où on estime que la balle va se rendre et appuyer sur le bouton au bon moment. Un indicateur visuel montre l'exactitude de notre coup : un lapin pour une frappe en avance, une tortue pour une en retard et une note de musique pour une bonne ou excellente frappe. Le premier problème en est un d'adaptation, car nos réflexes nous poussent à vouloir jouer de la façon traditionnelle. Le deuxième vient du fait qu'on peut mal diriger nos coups ainsi, car un mouvement vers la gauche ou la droite une fraction trop en avance, on manque totalement notre coup et ça peut devenir frustrant à la longue.